БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не ожидается открытие детских садов в ближайшее время.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, государственным структурам поручено создать определенные условия лицам, у которых на попечении имеются малолетние дети и пожилые.

"Нельзя подвергать детей риску, поэтому данное ограничение остается в силе", - сказал Ибрагим Мамедов.

Председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы добавил, что в связи с деятельностью детских садов разрабатываются методические рекомендации, и они будут применены в случае их открытия.

"Открытие детских садов в нынешних условиях нецелесообразно. Дети, асимптоматически переносящие болезнь, могут представлять угрозу для других детей, а также для их близких", - сказал Рамин Байрамлы.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)