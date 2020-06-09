Сегодня завершается прием документов в вузы и колледжи Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня в 23:59 завершается прием документов в высшие и средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного (11-летнего) среднего образования на 2020/2021 учебный год в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Отметим, что на сегодняшний день документы в вузы подали 89 853 абитуриента.

Абитуриенты, не подтвердившие заявления, к конкурсу не допускаются.

По I-IV группам электронные заявления подали 72 056 абитуриентов.

Большинство из них - это лица, подавшие документы в I группу.

По I группе заявления подали 30 592 человека, по II группе – 14 008, по III группе – 22 380, по IV группе – 5 112 человек.

Число прошедших регистрацию по V группе – 56 835 человек, из них 53 143 – азербайджанский сектор, 3 692 - русский сектор.

Число учащихся, подавших документы в вузы на базе полного среднего образования, составляет 59 753 человека. Из них 56 850 - азербайджанский сектор, 2 903 - русский сектор.

Из подавших до сегодняшнего дня заявления 65 998 абитуриентов хотят обучаться в азербайджанском, 6 094 – в русском секторе.

Число прошедших регистрацию по V группе – 56 878 человек.

Число прошедших регистрацию в вузы на базе полного среднего образования составляет 59 805 человек.

Напомним, что Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начал прием студентов в вузы и колледжи Азербайджана 12 мая 2020 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)