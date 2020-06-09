Сегодня завершается прием документов в вузы и колледжи Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Сегодня в 23:59 завершается прием документов в высшие и средние специальные учебные заведения (колледжи) на базе полного (11-летнего) среднего образования на 2020/2021 учебный год в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.
Отметим, что на сегодняшний день документы в вузы подали 89 853 абитуриента.
Абитуриенты, не подтвердившие заявления, к конкурсу не допускаются.
По I-IV группам электронные заявления подали 72 056 абитуриентов.
Большинство из них - это лица, подавшие документы в I группу.
По I группе заявления подали 30 592 человека, по II группе – 14 008, по III группе – 22 380, по IV группе – 5 112 человек.
Число прошедших регистрацию по V группе – 56 835 человек, из них 53 143 – азербайджанский сектор, 3 692 - русский сектор.
Число учащихся, подавших документы в вузы на базе полного среднего образования, составляет 59 753 человека. Из них 56 850 - азербайджанский сектор, 2 903 - русский сектор.
Из подавших до сегодняшнего дня заявления 65 998 абитуриентов хотят обучаться в азербайджанском, 6 094 – в русском секторе.
Число прошедших регистрацию по V группе – 56 878 человек.
Число прошедших регистрацию в вузы на базе полного среднего образования составляет 59 805 человек.
Напомним, что Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начал прием студентов в вузы и колледжи Азербайджана 12 мая 2020 года.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)