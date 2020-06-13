БАКУ/Trend/ - В Азербайджане результаты конкурса по смене мест работы учителей планируется объявить 17 июня, хотя в прошлые годы они могли оглашаться и позже.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам министерства образования Мурад Джамалзаде, сообщает в субботу Trend.

"Наверное, многим интересно, почему результаты будут объявлены именно 17 июня. В этом году электронные заявления по смене мест работы подали 10 068 учителей. Для применения коэффициентов роста эти заявления всесторонне рассматриваются. Этот процесс проверки занимает определенное время, потому что среди обратившихся моно учителей, которые хотят, чтобы применялись коэффициенты роста».

Он также добавил, что во многих случаях заявления загружаются в неправильной и неполной форме: «Это тоже способствует потери времени».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)