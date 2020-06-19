Гимнастки Азербайджана и Израиля провели онлайн-соревнование

БАКУ/Trend/ - Впервые состоялось очень интересное совместное онлайн-соревнование сборных команд по художественной гимнастике Азербайджана и Израиля, сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

В соревновании, которое прошло в минувший день под названием Battle, приняли участие команды из двух стран, завоевавшие лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Перед соревнованием команды были представлены друг другу. Члены команды Азербайджана под названием Paxlava и команды Израиля - Bamba пожелали друг другу удачи. Затем участники были проинформированы о правилах соревнования.

Мероприятие, в котором приняли участие команды, состояло из трех частей и длилось примерно около трех часов, подарив зрителям волнующие и интересные моменты.

Оно началось с эстафеты. Наряду с этим, гимнастки также выполнили задания с различными предметами художественной гимнастики, которые оценивались судьями команд. Затем члены каждой из команд ответили на вопросы, связанные с художественной гимнастикой. Несмотря на то, что велся подсчет результатов, обе команды были объявлены победителями.

Цель соревнований – в период карантина, когда не проводятся спортивные мероприятия, вселить заново в гимнасток соревновательный дух, и поспособствовать их совместному интересному времяпрепровождению.

Члены команда Paxlava отметили, что при первой же реальной встрече с участниками израильской команды преподнесут им азербайджанскую национальную сладость – пахлаву.

Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева поблагодарила сборную Израиля за дружбу и сотрудничество, и пожелав всем здоровья, выразила надежду на скорую встречу на соревнованиях.

Тренер израильской команды Рахель Фаига поблагодарила сборную Азербайджана за организацию подобных соревнований и участие, а также пожелала удачи команде.

Отметим, что онлайн-соревнование, которое транслировалось в прямом эфире на странице Федерации гимнастики Азербайджана в Facebook и YouTube-канале, вызвало большой интерес среди зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)