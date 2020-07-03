Шахмар Мовсумов: Мы, как и весь мир, столкнулись с глобальной проблемой

БАКУ /Trend/ - Мы, как и весь мир, столкнулись с глобальной проблемой.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, с первых же дней были предприняты необходимые меры и даны соответствующие указания по предотвращению распространения пандемии.