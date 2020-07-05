Для выпускников прошлых лет пройдут вступительные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 10 июля проведет первый этап вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей, а также вступительные экзамены по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования в городах и районах, где не введен строгий карантинный режим.

Как сообщили Trend в пресс-службе ГЭЦ, экзамены пройдут в 41 городе и районе, где не введен строгий карантинный режим.

В экзаменах могут участвовать только абитуриенты, подтвердившие (подавшие) свои электронные заявления для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения.

Отмечается, что "экзаменационный лист" будет размещен на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.