Для выпускников прошлых лет пройдут вступительные экзамены
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 10 июля проведет первый этап вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей, а также вступительные экзамены по V группе специальностей и в колледжи на базе 11-летнего образования в городах и районах, где не введен строгий карантинный режим.
Как сообщили Trend в пресс-службе ГЭЦ, экзамены пройдут в 41 городе и районе, где не введен строгий карантинный режим.
В экзаменах могут участвовать только абитуриенты, подтвердившие (подавшие) свои электронные заявления для поступления в высшие или средние специальные учебные заведения.
Отмечается, что "экзаменационный лист" будет размещен на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.
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