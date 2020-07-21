В Азербайджане 3 августа будет нерабочим днем

БАКУ /Trend/ - В связи с празднованием Гурбан байрамы в Азербайджане для работающих по пятидневке 3 августа будет нерабочим днем, сообщает во вторник Trend.

31 июля и 1 августа в Азербайджане будет отмечаться Гурбан байрамы.

(Текст: Кямаля Сеидова.)