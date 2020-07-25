Магистр UNEC принимает участие в программе двойного диплома университета Линкольна США

Магистр UNEC по программе MBA принимает участие в программе двойного диплома университета Линкольна США.

Айгюль Мамедли, которая учится в магистратуре на английском языке по специальности “Управление проектами” в Школе бизнеса UNEC, в рамках программы двойного диплома UNEC и университета Линкольна США продолжит учебу в США в течение 2 лет.

В настоящее время А.Мамедли находится в городе Сан Франциско и собирается продолжить учебу в магистратуре в университете Линкольна по специальности “Финансовый менеджмент”. Помимо учебы она получила право работать в Америке. Айгюль Мамедли по окончании университета получит диплом UNEC и университета Линкольна.