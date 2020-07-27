Названы вызовы устойчивому управлению лесами на Кавказе и в Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Леса Кавказа и Центральной Азии играют ключевую роль в защите земли от эрозии и потери почвы, передает в понедельник Trend со ссылкой на исследование Европейской экономической комиссии ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как отмечается в исследовании, леса данных регионов редко попадают на передовицы международных изданий, их часто забывают во время всемирного обсуждения охраны и устойчивого развития лесов.

«При всем этом леса данных регионов играют ключевую роль в защите земли от эрозии и потери почвы, способствуя охране бесценного биоразнообразия и выводу углекислого газа, одновременно поддерживая источники средств к существованию населения большей частью сельских регионов, проживающего на этой территории» - говорится в отчете.

В отчете также подчеркивается, что в настоящее время леса покрывают всего лишь от четырех до тринадцати процентов территорий восьми стран Центральной Азии и Кавказа, за исключением Грузии, где этот показатель приближается к 40 процентам.

«За последние десятилетия леса заметно поредели из-за жестких природных условий, характерных для этой местности и усугубленных изменением климата, перевыпаса скота и чрезмерной вырубки лесов на дрова местным населением», - говорится в документе.

Согласно данным отчета, леса исследованных регионов настолько разнообразны и важны, что они заслуживают больше внимания и признания местным и международным сообществом.

По мнению аналитиков, помимо природных и антропогенных проблем, есть и другие трудности, бросающие вызов устойчивому управлению лесами в этом регионе.

«До недавнего времени международному сообществу было доступно очень мало информации о состоянии лесов в Центральной Азии и на Кавказе. Более того, доступная информация содержалась в самых разных публикациях и источниках, ни один из которых не специализировался на проблемах и специфике региона», - говорится в информации.