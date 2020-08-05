Азербайджанские депутаты приняли в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях

БАКУ /Trend/ - Предложенные ранее изменения в Кодекс об административных правонарушениях приняты в первом чтении на состоявшемся сегодня внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, согласно изменениям, упомянутые в статье 540.5 Кодекса пункты "4.6-4.8" заменяются на "4.7-й и 4.8-й", а также из статьи исключаются слова "и местное самоуправление".

Отметим, что в соответствии со статьей 540.5 Кодекса, за нарушение государственными и органами местного самоуправления требований закона Азербайджана "О занятости" должностные лица наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста манатов, юридические лица - в размере от ста до двухсот манатов.

После обсуждений изменения были приняты.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)