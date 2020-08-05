Рамин Байрамлы рассказал о проблемах, которые вероятно может вызвать коронавирус осенью

БАКУ /Trend/ - Заражение коронавирусом наряду с другими ОРВИ осенью может вызвать определенные проблемы.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, специалисты Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации все странам мира по подготовке к осенним месяцам.

"Во всех странах мира проводится такая работа, так как сложно заранее прогнозировать протекание заболевания. Вероятность мутации вируса в будущем, динамика заболевания на фоне инфицирования другими ОРВИ могут вызвать проблемы, и создать дополнительную нагрузку на медучреждения", - сказал Рамин Байрамлы.

Он добавил, что в настоящее время совместно со специалистами из Италии и Китая идет разработка планов на будущее.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)