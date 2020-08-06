Объем бюджетных средств, выделяемых Госфонду соцзащиты Азербайджана, сокращается на 13 процентов

БАКУ /Trend/ - Объем средств, предусмотренных для перечисления из государственного бюджета Государственному фонду социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения для выполнения государственных обязательств в связи с финансированием пенсий, был определен в размере 903 миллионов манатов, при том, что использовано было только 848 миллионов манатов.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, расходы Фонда в январе июне выросли на 24 процента или 453 миллиона манатов, сумма перечислений снизилась на 6 процентов или 55 миллионов манатов относительно прогноза.

В целом благодаря достижению финансовой экономии за счет оптимизации расходов в сфере социальной защиты, эффективному управлению, обеспечению прозрачности и недопущения необоснованных затрат Фонду удалось сократить зависимость от бюджетных поступлений.

В 2020 году удельное соотношение доходов Фонда к выделенным из бюджета средствам, снизившись на 13 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, по прогнозам составит 25 процентов. Это является основным показателем снижения зависимости Фонда от государственного бюджета и укрепления финансовой устойчивости.

Отметим, что перевод процедуры назначения пенсий в электронный формат, отмена оформленных необоснованно пенсий, усиление административных контрольных мер и обеспечение прозрачности позволило в 2018 году по пенсионным расходам сэкономить 26, в 2019 году - 104, а в первой половине 2020 года - 55 миллионов манатов. Применяя показатели индексации общая сумма сэкономленных по пенсионным расходам средств составила 238 миллионов манатов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)