Госналоговая служба Азербайджана: Объекты общепита будут работать по определенным правилам

БАКУ /Trend/ - Открытие объектов общественного питания будет осуществляться в рамках определенных правил, сказала на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана Самира Мусаева, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, работа объектов общественного питания будет разрешена в определенных временных рамках. При этом предпринимателям вменяется в обязанность контролировать использование медицинских масок и прочих защитных средств как работниками, так и клиентами и сторонними лицами в помещениях. Также в объектах общепита необходимо обеспечивать расстояние между сидениями в два метра, а за одним столом не должно находиться больше шести человек. При входе/выходе в помещения объектов и около касс должны быть доступны дезинфицирующие средства.

За нарушение требований, указанных в правилах, будут применяться административные штрафы.

Также она отметила, что деятельность в определенных сферах не допускается в целом, и в отношении таких хозяйствующих субъектов будут применяться установленные законом штрафы в случае осуществления деятельности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)