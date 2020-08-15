Врачи, прибывшие в Азербайджан из Китая и Италии, работают не на платной основе - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Врачи, прибывшие в Азербайджан из Китая и Италии для поддержки борьбы с коронавирусом, работают не на платной основе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, эти врачи приехали в Азербайджан в рамках межгосударственного сотрудничества.

"Но есть и зарубежные врачи, прибывшие на длительный срок. TƏBİB занимается оценкой их деятельности с медицинской точки зрения", - сказала Гараева.

Она добавила, что не сможет прокомментировать вопрос их материального обеспечения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)