Объем пассажироперевозок в Баку за неделю вырос на 6%
БАКУ /Trend/ - В Баку растет объем пассажироперевозок.
Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, если 11 августа было перевезено около 1 646 820 пассажиров, то 18 августа эта цифра, увеличившись на шесть процентов, достигла 1 741 456.
Для удовлетворения потребности пассажиров по 153 регулярным и 12 экспресс-маршрутам эксплуатируются 2200 автобусов, что считается максимальным показателем.
(Текст: Турал Гараджаев)
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