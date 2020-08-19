Объем пассажироперевозок в Баку за неделю вырос на 6%

БАКУ /Trend/ - В Баку растет объем пассажироперевозок.

Как сообщили в среду Trend в Бакинском транспортном агентстве, если 11 августа было перевезено около 1 646 820 пассажиров, то 18 августа эта цифра, увеличившись на шесть процентов, достигла 1 741 456.

Для удовлетворения потребности пассажиров по 153 регулярным и 12 экспресс-маршрутам эксплуатируются 2200 автобусов, что считается максимальным показателем.

(Текст: Турал Гараджаев)