Азербайджанские танкисты продолжают готовиться к конкурсу "Танковый биатлон" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские танкисты-участники конкурса "Танковый биатлон", который состоится в рамках Армейских международных игр-2020, продолжают подготовку к предварительному соревнованию - гонке первого дивизиона.
Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны, танковые экипажи и группа технической поддержки проверили техническое состояние боевых машин, которые будут участвовать в состязании. После проверки боевых машин экипажи также произвели проверочные выстрелы из штатного вооружения танка.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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