Судьям международного конкурса «Кубок моря» выданы сертификаты (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - На военно-морской базе ВМС Азербайджана судьям международного конкурса "Кубок моря" были вручены сертификаты на право судейства.
Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны, в ходе семинара участники обсудили положение "О судействе" и пришли к единому пониманию принципов и критериев судейства, порядка начисления призовых и штрафных баллов, определили полномочия и обязанности судей и арбитров.
По итогам квалификационного зачета организаторы конкурса вручили судьям повязки и сертификаты на право судейства.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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