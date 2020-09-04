Лица, осужденные за обязательства по долгам, не освобождаются от обязанности их исполнения - Минюст

БАКУ /Trend/ - Лица, осужденные за обязательства по долгам, не освобождаются от обязанности их исполнения.

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления исполнения судебных решений министерства юстиции Фарид Эфендиев, сообщает в пятницуTrend.

По его словам, должно быть обеспечено исполнение долговых обязательств осужденными лицами: "Для этого осуществляется мониторинг на предмет принадлежащей им собственности. Если даже она не обнаруживается, то при осуществлении осужденным лицом определенных работ в исправительном учреждении, долг удерживается из его зарплаты. В целях доступности информации создана электронно-информационная система, в которую заносится информация о движимом и недвижимом имуществе, зарплате, пенсиях и стипендиях граждан".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)