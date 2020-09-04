Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о выдаче планшета каждой семье
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана прокомментировало распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что, якобы каждой семье, в которой есть ребенок школьного возраста, будет выдано по планшету.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, информация не соответствует действительности.
Относительно установки дополнительных парт в классах в связи с пандемией, нанесения особых знаков и других изменений, в министерстве отметили, что в настоящее время рабочая группа осуществляет подготовительные работы в данном направлении.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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