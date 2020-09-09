В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе детсады откроются 1 октября

БАКУ /Trend/ - Решением Оперативного штаба при Кабмине с 1 октября 2020 года разрешается функционирование частных и государственных детсадов в гг. Баку, Сумгайыт и Абшеронском районе, с 15 сентября - детсадов в других городах и районах.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в подписанном сегодня постановлении Кабмина.

Причина относительно позднего, с 1 октября, открытия детсадов в гг. Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе связана с более высокой плотностью населения на этих территориях. В детсадах должны быть проведены соответствующие подготовительные работы, дезинфекция, воспитатели и технический персонал должны быть проинструктированы об открытии и управлении детсадами по новым правилам. Во время открытия детсадов важно обеспечение соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических правил.

(Текст: Кямаля Сеидова)