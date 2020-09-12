Задача граждан Азербайджана - не допустить роста числа заражений - депутат (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются мероприятия по борьбе с пандемией, в целях максимальной защиты жизни людей.

Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев.

Депутат отметил, что положительная динамика была достигнута благодаря стратегии Президента Ильхама Алиев по эффективной борьбе с пандемией.

«Открытие новых учреждений здравоохранения, больниц модульного типа, лабораторий, приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов, организация производства защитных средств в период пандемии, а также тестирования, в чем Азербайджан занимает одно из ведущих мест в мировом масштабе, отрадно и достойно одобрения. Безусловно, взятие под контроль опасного вируса - нелегкая задача, однако определенными мерами его можно обуздать. Не следует забывать, что несоблюдение простых правил, попытка под различными предлогами нарушить правила создают угрозу для окружающих. Мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, Начало учебы в рамках определенных правил, разрешение услуг объектов общепита, возобновление въезда-выезда в регионы страны требует более серьезного соблюдения правил», - отметил депутат.

По его словам, несмотря на падающий показатель инфицирования и отмену некоторых ограничений, расслабляться рано: « Невнимательность, безответственность и неосторожность могут свести на нет огромный труд и вновь увеличить число инфицированных. Смягчения карантинных правил со стороны Оперативного штаба не должны расхолаживать людей. Не следует забывать, что все необходимые шаги, предпринимаемые государством, направлены на обеспечение безопасности граждан и защиту их здоровья. Сегодня перед гражданами стоит одна задача – сохранить эту положительную динамику».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)