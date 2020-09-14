Завершаются строительные работы на станции "В-3" Бакметрополитена

БАКУ /Trend/ - Строительные работы на станции бакинского метрополитена, условно называемой "В-3", подходят к концу.

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, на станции идут завершающие работы: "Часть оборудования, устанавливаемого на станции, поставляется из-за рубежа, если в его доставке не будет опозданий в связи с пандемией, то станция может быть сдана в конце этого года".

Отметим, что станция "фиолетовой" линии (B3) Бакинского метрополитена, расположена напротив Главного клинического госпиталя Вооруженных Сил (Военного госпиталя) по улице Джейхуна Салимова в Насиминском районе Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)