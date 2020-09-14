В IV группу специальностей в основном подают документы подготовленные абитуриенты - Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - В IV группу специальностей в основном подают документы подготовленные абитуриенты.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, подавшие документы в эту группу в большинстве выбирают Азербайджанский медицинский университет: "В прошлом году среди плановых мест IV группы не было специальности "Биотехнология". В этом году прием проводится и по этой специальности. Это очень перспективная специальность, мне бы хотелось, чтобы абитуриенты обратили на нее внимание. В этом году также есть специальности "Физиотерапия" и "Медицинская реабилитация". Освоившие эту специальность в будущем легко смогут трудоустроиться. В этом году в IV группе есть 40 мест по специальности "Медицинская сестра". Мы привыкли, что эта специальность была только в колледжах. В этом году по специальности "Общественное здравоохранение" выделено 85 мест, освоившие эту специальность будут играть очень большую роль в различных процессах".

Аббасзаде добавила, что специальность "Лечебное дело" теперь называется "Медицина".

Председатель ГЭЦ также сказала, что в этом году по IV группе выделено 4100 плановых мест (в прошлом году - 3 710). Число плановых мест увеличилось на 390, то есть примерно на 10,5%.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)