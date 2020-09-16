ВОЗ о влиянии открытия школ в Азербайджане на эпидемиологическую ситуацию
БАКУ /Trend/ - Открытие школ, начало сезона гриппа, а также увеличение в зимний сезон числа летальных исходов среди пожилых людей могут изменить существующую эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу.
Об этом в ответ на запрос Trend сказали в азербайджанском представительстве ВОЗ.
Согласно информации, существующие доказательства показывают, что открытие школ не является основным фактором, влияющим на эпидемиологическую ситуацию: "Дети могут быть переносчиками вируса, однако это происходит чаще во время контактов вне школы, нежели в самих школах. После открытия школ там важно проводить необходимые упреждающие меры"
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