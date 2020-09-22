Эльмар Гасымов провел встречу со студентами, поступившими в БВШН для учебы по программе MBA

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу со студентами, поступившими в БВШН для учебы по программе MBA. Во время встречи ректор познакомился с каждым из студентов по отдельности.

На встрече была представлена ​​информация о подготовке к новому учебному году, учебном процессе, проведении уроков, а также были даны ответы на интересующие студентов вопросы.

В соответствии с планом приема на текущий учебный год 50 мест было выделено для специальности «Управление бизнесом» и все эти места были заполнены. Студенты, поступившие в БВШН для обучения по программе MBA, являются выпускниками Бакинского инженерного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанский государственного экономического университета, Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, Университета ADA, Азербайджанского университета языков, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Бакинского государственного университета, Азербайджанской государственной нефтяной академии, Азербайджанского университета туризма и менеджмента, Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля и Азербайджанского института учителей.

Большинство из них работают на различных должностях в таких предприятиях и структурах, как SOCAR, Милли Меджлис Азербайджанской Республики, Государственный таможенный комитет, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики, Государственный фонд социальной защиты, ООО “Azercell Telekom”, Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа SOCAR, ПО «Азнефть», ООО “Optimal Elektronika”, Студия «Мозалан», QSS Analytics, ООО "M bulak BOKT", сеть супермаркетов Bravo, общественное объединение Odlar Yurdu, компания Buta Treydinq, Метанольный завод SOCAR, Paşa Bank, ОАО «АзРе Перестрахование», НГДУ имени Г. З. Тагиева, компания CELT Colleges, ООО “Railvet”, компания GeoEnginnering, ООО "SOCAR-Fuqro”, ООО “Odlar Yurdu Sığorta Brokeri”.

На встрече ректор Эльмар Гасымов отметил, что наивысший балл (88) при поступлении на программу MBA получили выпускник кафедры «Нефтегазовая инженерия» Бакинской высшей школы нефти Мурад Сулейманлы и выпускник кафедры «Мировая экономика» Бакинского инженерного университета Анар Мамедли.

Ректор сообщил, что обучение по программе МВА в Высшей Школе проводится высококвалифицированным научно-педагогическим персоналом, бизнесменами, руководителями различных предприятий. Кроме того, в рамках программы по субботам проводятся тренинги с участием опытных и известных специалистов.

«Слушатели программы MBA получают знания и навыки в различных областях менеджмента и бизнеса. Программа обучения включает такие предметы, как Стратегический менеджмент, Маркетинг, Статистика, Инвестиции и др. Учебный план и учебные пособия для обучения по программе MBA были разработаны всемирно известными учеными специально для Бакинской Высшей Школы Нефти. Слушатели MBA заранее получают специально разработанные учебники и другие вспомогательные средства. Занятия проводятся в вечерние часы, 3 раза в неделю в будние дни. Все занятия проводятся только на английском языке. Знания и навыки, приобретенные слушателями MBA, позволят им успешно пройти стажировку в различных компаниях и попробовать себя в новых областях», - сказал ректор.

Встреча завершилась сессией вопросов и ответов.

Отметим, что основная миссия MBA-центра БВШН заключается в подготовке менеджеров высокого уровня, способных работать в условиях глобальной конкуренции. Для этого были определены следующие принятые в мире основные направления: «Финансовый менеджмент», «Статистика бизнеса и экономики», «Маркетинговые концепции», «Бухгалтерский учет для менеджеров», «Управление и организационное поведение», «Управление производством и операциями», «Стратегический менеджмент: теория и практика», «Экономика управления», «Управление информационными технологиями», «Капитальные вложения и финансовые стратегии», «Стратегическое управление затратами», «Стратегическое управление и бизнес политика», «Исследование рынка и международный бизнес».