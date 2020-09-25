В некоторых районах Баку будут перебои в водоснабжении
Общество 25 сентября 2020 16:26 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В связи с перемещением магистрального водопровода в рамках проекта по строительству пешеходного перехода на проспекте Зии Буниятова, 25 сентября в течение дня на некоторых территориях Бинагадинского и Наримановского районов будут наблюдаться перебои в водоснабжении.
Об этом сообщили в пятницу Trend в ОАО "Азерсу".
ОАО приносит извинения абонентам в связи с причиненными неудобствами.
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