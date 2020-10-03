Жители Баку празднуют освобождение села Суговушан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Жители Баку на балконах своих домов празднуют освобождение села Суговушан.

Как передает Trend, на кадрах жители столицы скандируют фразы "Карабах!", "Карабах - это Азербайджан!", аплодируют, запускают фейерверки и поют песни.

Отметим, что село, находясь долгие годы под оккупацией вооруженных сил Армении, называлось Мадагиз.

Вечером 3-го октября после освобождения 1-м Армейским корпусом из под оккупации, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, селу было возвращено его историческое название - Суговушан.