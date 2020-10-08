В Азербайджане выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом, 154 человека выздоровели

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлен еще 191 случай заражения коронавирусом, 154 человека выздоровели, один скончался, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 41 304 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 39 012 человек выздоровели, 603 скончались, число активных больных – 1 689.

За минувшие сутки в Азербайджане проведено 6 280 тестов на выявление коронавируса. Всего проведено 1 156 938 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)