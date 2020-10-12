Армяне уничтожили большинство памятников Азербайджана в Карабахе - НАНА

БАКУ /Trend/ - В результате армянской оккупации разрушены многие архитектурные памятники Карабаха.

Об этом сказал директор Института архитектуры и искусства НАНА, член-корреспондент АН Артегин Саламзаде, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, разрушен мавзолей в селе Мамедбейли Зангиланского района, относящийся к началу XIV в., нанесен серьезный ущерб мавзолею Шейх Бабы в Физулинском районе (XIII в.). От рук армянских вандалов в непригодное состояние пришли крепость и фортификации, построенные когда-то Панахали ханом в Шуше и в других местах, дом Натаван, многие другие памятники. Выдавая многие памятники, в том числе, албанские строения в Агдере, Лачынском и Кельбаджарском районах, как « образцы армянской архитектуры», они изменили их экстерьер, испортили древние религиозные строения.

Саламзаде добавил, что армянские вандалы также уничтожили много фигур из камня – фигуры овна, лошади в Лачынском и Кельбаджарском районах, которые говорят о древней культуре и о том, что на этих территориях было сформировано искусство по резьбе по камню, являющегося ранней формой современной национальной скульптуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)