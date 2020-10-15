Сейчас болезнь у заразившихся COVİD-19 протекает тяжелее, чем у переболевших им летом - репортаж из клиники (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сейчас болезнь у лиц, заразившихся коронавирусом (COVİD-19), протекает тяжелее, чем у тех, кто переболел им летом.

Об этом, как можно узнать из репортажа, снятого Real TV из клиники, где лечатся больные коронавирусом, сказала врач-инфекционист Назханым Гасымова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, одна из причин роста числа заражений - это несоблюдение людьми правил карантина, неиспользование дезинфицирующих средств. С другой стороны, в межсезонье у людей снижается иммунитет.

Отметив, что больница модульного типа, где лечатся больные коронавирусом, работает в усиленном режиме, Гасымова добавила, что к ним чаще поступают заразившиеся коронавирусом, которые имеют сопутствующие заболевания.

Врач добавила, что при наличии заболеваний дыхательных путей иммунитет снижается, что увеличивает риск заражения коронавирусом

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)