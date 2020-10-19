На оккупированных территориях Азербайджана уничтожено 82 вида эндемиков Кавказа

БАКУ /Trend/ - Армянскими агрессорами на оккупированных территориях уничтожено 21 вид эндемиков Азербайджана, 82 вида - Кавказа, а также сотни редких и находящихся на грани вымирания растений были уничтожены в результате армянского террора.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал директор института дендрологии Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Тофиг Мамедов. Он напомнил, что уничтожение этих видов растений запрещено международными конвенциями.

Мамедов подчеркнул, что ученые и исследователи института готовы внести свой вклад в работу по охране окружающей среды, обеспечению развития генофонда, расширению биоразнообразия на территории освобожденного от оккупации Карабаха, который обладает богатой флорой и фауной.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)