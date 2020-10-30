В нынешних условиях оптимальным является дистанционное обучение - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана выступает за то, чтобы учащиеся получали традиционное образование, но в сложившихся условиях оптимальным является дистанционное обучение.

Об этом на брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в связи с последними данными по коронавирусу (свыше 1000 инфицированных), обнародованными Оперативным штабом при Кабмине, было принято решение о дистанционном обучении.

Амруллаев добавил, что в настоящее время вклад, который может быть внесен каждым гражданином в нормализацию ситуации по коронавирусу - это соблюдение требуемых правил.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)