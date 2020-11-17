Для эвакуации людей с затопленных территорий в Баку привлечены силы МЧС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Затопление некоторых территорий из-за наблюдающихся в последние дни проливных дождей в Азербайджане создало определенные трудности для передвижения людей и автомобилей.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, в связи с этим на основании обращений, поступивших на горячую линию "112" министерства, соответствующие силы министерства были привлечены к откачке воды с затопленных территорий.

Так, сотрудниками Службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС осуществлены работы по откачке воды на некоторых территориях Насиминского, Ясамальского, Хатаинского, Бинагадинского, Сабунчинского, Сураханского, Низаминского и Гарадагского районов Баку. Также с затопленных территорий была осуществлена эвакуация людей.

К аналогичным работам в Хачмазском районе были привлечены соответствующие силы Службы пожарной охраны, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска и Северного регионального центра МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)