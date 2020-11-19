В Азербайджане низкий уровень смертности от COVİD-19 - главный инфекционист

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане низкий уровень смертности от вируса COVİD-19, сказал в четверг Trend главный инфекционист минздрава Тейар Эйвазов.

"Это положительный фактор, доказывающий, что государство эффективно борется с пандемией", - сказал он.

Отметим, что в целом в Азербайджане были выявлены 81 397 случаев инфицирования коронавирусом, из них 58 111 человек вылечились, 1 030 скончались, число активных больных – 22 256.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)