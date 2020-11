В Азербайджане будут усовершенствованы образовательные программы и учебники по естественным наукам

БАКУ /Trend/ - Учитывая достижения Сингапура в области образования, министерство образования Азербайджана приступило к долгосрочному сотрудничеству с издательским домом Alston этой страны. Цель сотрудничества заключается в обмене опытом, усовершенствовании образовательных программ и учебников по естественным наукам. Проект будет реализовываться Институтом образования, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что постановлением Кабинета министров утверждены "Государственные стандарты общего образования в Азербайджане". Согласно документу, в пятом классе планируется преподавать предмет "Природа". С этой целью на начальном этапе проекта совместно с сингапурским издательством на основе консультаций с иностранными экспертами будут проанализированы соответствующие материалы по преподаванию естественных наук на уровне начального образования. Также будет изучен международный опыт и тенденции XXI века, будут внесены обновления на основании соответствующих рекомендаций. В целях совершенствования образовательных программ по естественным наукам, а также подготовки учебников для азербайджанских специалистов по предметам будет организовано дистанционное обучение.

В рамках проекта будут обновлены нормы содержания по естественным наукам в образовательной программе по предмету "Познание мира" I-IV классов и написаны нормы содержания по предмету "Природа" V класса. Кроме того, будет подготовлена ​​концепция учебника по предмету "Природа" для 5-го класса, и на основе этой концепции будет создан новый комплект учебников.

Согласно международным оценочным исследованиям в области общего образования, Сингапур имеет одну из лучших систем образования в мире. Согласно отчету Международной оценочной программы по математическим и естественным наукам (TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study) за 2015 год, сингапурские ученики IV классов, набрав в среднем 590 баллов по естественным наукам, заняли первое место среди 47 стран мира, а ученики VIII классов, набрав в среднем 597 баллов, заняли первое место среди 39 стран. В то же время, согласно отчету Программы международной оценки студентов за 2018 год (PISA - Program for International Student Assessment), средний балл по естественным наукам 15-летних сингапурских школьников составил 551 балл, что является вторым результатом среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)