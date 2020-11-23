Теймур Раджабов одержал победу над Левоном Ароняном на турнире Skilling Open

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов в седьмом туре онлайн-турнира по шахматам Skilling Open провел партию с Левоном Ароняном (Армения).

Как сообщает в понедельник Trend, игравший белыми фигурами Раджабов одержал победу над соперником.

Отметим, что после семи туров на счету Раджабова 3,5 очка.