Заразившиеся коронавирусом должны лечиться только под наблюдением врача - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Некоторые люди, заразившиеся COVİD-19, не воспринимают болезнь всерьез, и начинают заниматься самолечением.

Об этом сказал главный инфекционист минздрава Азербайджана Тейар Эйвазов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, они обращаются к врачу только тогда, когда им становится трудно дышать: "Если кто-то занимался самолечением и обошлось без негативных последствий, это не означает, что стоит следовать этому примеру и рисковать здоровьем. Нельзя забывать, что человек, заразившийся коронавирусом, может относиться к группе риска, и течение болезни у него может быть тяжелым. Независимо от возраста, люди, в связи с особенностями организма, могут тяжело переносить болезнь".

Эйвазов добавил, что лечение коронавируса у лиц, которые поступают в клинику в тяжелом состоянии в связи с тем, что занимались самолечением, может быть неэффективным: "Поэтому просим граждан с первого дня постановки диагноза обращаться к врачу. Даже если они лечатся дома, то пусть делают это под наблюдением врача".

(Текст: Кямаля Сеидова)