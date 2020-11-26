Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал чемпионата Европы в Киеве

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве, сообщает Trend.

Команда Азербайджана в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной прошла в финал чемпионата в программе с пятью мечами с результатом 34.600 балла.

Отметим, что команда Азербайджана показала лучший результат среди всех, участвующих сегодня в соревновании команд в групповых упражнениях.

Так, выступление с пятью мячами команды Израиля судьи оценили на 34.100 балла, команды Эстонии - 32.000 балла, команды Украины - 32.000 балла, команды Турции - 31.900 балла и команды Франции - 29.250 баллов.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в столице Украины 26-29 ноября 2020 года. Азербайджан на соревновании представляют 11 спортсменок.

Напомним, что в возрастной категории "Юниоры" нашу страну на соревновании представляют - Нармин Байрамова, Лейли Агазаде, Алина Гезалова и Илона Зейналова.

Во взрослой возрастной категории в индивидуальной программе за Азербайджан выступают Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в групповых упражнениях команда в составе - Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной.

В 36-м чемпионате Европы по художественной гимнастике примут участие спортсменки из 23 стран мира.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)