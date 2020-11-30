Рост числа заражений коронавирусом в Азербайджане делает неизбежным введение жесткого карантина - Язгюль Абдиева

БАКУ /Trend/ - Рост числа заражений коронавирусом в Азербайджане делает неизбежным введение жесткого карантина, сказала в понедельник Trend доктор философии по медицине Язгюль Абдиева.

По ее словам, существующая тенденция дает основание говорить, что в предстоящие дни число зараженных коронавирусом достигнет 5-6 тысяч человек в день.

Абдиева отметила, что в мире, в том числе и в Азербайджане, стремительно растет число заражений коронавирусом, и за последние 10-14 дней число активных больных коронавирусом в стране выросло вдвое, превысив 45 тысяч человек. Если в первой декаде декабря показатель роста не снизится, то количество активных больных достигнет 90 тысяч человек, что соответственно может создать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.

Специалист добавила, что ограничительные меры для предотвращения случаев заражения, предпринимаемые правительством, пока осуществляются в минимальном масштабе: «Но никто не должен расслабляться. Сегодняшняя ситуация в стране показывает, что на систему здравоохранения может лечь еще большая нагрузка. Неоднократно делались предупреждения о том, что выход для защиты от вируса - это соблюдение физической дистанции, использование медицинской маски, отказ от участия в массовых мероприятиях. Без соблюдения перечисленных мер заражаемость будет расти, и правительство будет вынуждено пойти на введение SMS-разрешений и прочих мер».

Она подчеркнула, что лабораторное обследование выявляет коронавирус порой и у лиц, не имеющих клинических признаков заболевания: "У них лишь наблюдаются легкие мышечные боли, чувство усталости, то есть они переносят это заболевание что называется на ногах. И если эти люди носят защитную маску неправильно, прикрывая лишь подбородок, на работе, в автобусе и других местах, то в течение дня они заражают сотни людей. Поэтому старайтесь не находиться в контакте с большим количеством людей, носите правильно маску. Маску необходимо менять 3-4 раза в день, потому что в транспорте, магазине, на рабочем месте есть носители COVİD, о которых вы не подозреваете. Отказывайтесь от посещения дней рождения, похорон и других массовых мероприятий".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)