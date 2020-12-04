БАКУ /Trend/ - В мечети Аждарбей почтена память шехидов Отечественной войны.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе церемонии прочитаны суры из Корана, молитвы, совершен намаз.

Представитель Управления мусульман Кавказа Ильхам Салимов сказал, что наши отважные сыновья не задумываясь пожертвовали своими жизнями во имя Родины, и мы должны гордиться этим.

"Такими героями нужно гордиться. Если бы не нашлось сыновей, готовых отдать жизнь за родину - это было бы печально.

Шехидство и без того высокая ступень. Милость Всевышнего всегда с ними. А наш долг - всегда чтить их память", - сказал Салимов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)