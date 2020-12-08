В ближайшее время будет создан электронный портал Фонда "YAŞAT" - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Для новосозданного Фонда "YAŞAT" в Международном банке Азербайджана открыты четыре счета - в манатах, долларах США, евро и рублях.

Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, это Фонд для общества, бизнесменов, всех людей, желающих помочь.

Мехтиев добавил, что в ближайшее время будет создан электронный портал Фонда.

"До его создания лица, желающие сделать пожертвования, могут перечислять средства на открывшиеся банковские счета", - сказал он.

Отметим, что для пожертвований в Азербайджане открыт манатный счет:

AZ76IBAZ38090019447968925204

Для пожертвований из-за рубежа:

Счет в долларах США: AZ66IBAZ38190018407968925204