В ближайшее время будет создан электронный портал Фонда "YAŞAT" - Ульви Мехтиев
БАКУ /Trend/ - Для новосозданного Фонда "YAŞAT" в Международном банке Азербайджана открыты четыре счета - в манатах, долларах США, евро и рублях.
Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, сообщает во вторник Trend.
По его словам, это Фонд для общества, бизнесменов, всех людей, желающих помочь.
Мехтиев добавил, что в ближайшее время будет создан электронный портал Фонда.
"До его создания лица, желающие сделать пожертвования, могут перечислять средства на открывшиеся банковские счета", - сказал он.
Отметим, что для пожертвований в Азербайджане открыт манатный счет:
AZ76IBAZ38090019447968925204
Для пожертвований из-за рубежа:
Счет в долларах США: AZ66IBAZ38190018407968925204
Счет в российских рублях: AZ83IBAZ38190018107968925204.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)