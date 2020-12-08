К работе в рамках деятельности Фонда "YAŞAT" будут привлечены волонтеры ASAN

БАКУ /Trend/ - Раненым при защите территориальной целостности Азербайджана, а также семьям шехидов нет необходимости самим обращаться в новосозданный Фонд "YAŞAT". Волонтеры ASAN, посещая раненых и семьи шехидов, будут устанавливать их потребности.

Об этом сказал председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN) Ульви Мехтиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в Службе ASAN имеются адреса всех раненых в Отечественной войне и семей шехидов.

Мехтиев отметил, что по районам будут созданы группы волонтеров ASAN: «То есть раненым, членам семей шехидов не нужно куда-то ходить, волонтеры сами будут приходить к ним, узнавать, в чем они нуждаются. Начиная с завтрашнего дня, мы вместе с волонтерами будем навещать семьи. За короткое время будут проведаны все семьи шехидов и раненые, установлены их нужды».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)