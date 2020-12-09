В Баку завтра до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 10 декабря будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков, ожидается северо-восточный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В регионах Азербайджана в четверг пройдут дожди, в горных и предгорных районах ожидается снег. Местами туман, ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 1-4, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 0-4 градуса мороза.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)