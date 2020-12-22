Поправки в пенсионное законодательство Азербайджана крайне важны как продолжение реформ - депутат

БАКУ /Trend/ - Новые поправки в закон Азербайджана "О трудовых пенсиях" важны как продолжение успешных пенсионных реформ.

Об этом во вторник сказал Trend председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Муса Гулиев.

По его словам, основная суть поправок заключается в усилении принципов социального страхования при назначении пенсий, совмещении доплат к пенсиям для отдельных категорий лиц с президентскими пенсиями, продлении льготного периода касательно страхового стажа еще на два года, совершенствовании законодательства за счет углубления реформ в области электронного назначения пенсий. Новый законопроект предусматривает следующие поправки: упразднение статьи 19, поскольку предусмотренные в ней надбавки к страховой части трудовой пенсии ослабляют принципы социального страхования в пенсионной системе, и процесс их финансирования чрезвычайно усложняется. Большей части лиц из категорий, указанных в настоящей статье (члены семей шехидов, Национальных героев Азербайджана, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы и другие) уже назначены президентские пенсии, и в настоящее время предусматривается учреждение новых пенсий для лиц, не охваченных президентской стипендией. Кроме того, лица из указанных категорий будут получать также ежемесячное социальное пособие или трудовую пенсию в случае возникновения законного права на это.

Как отметил глава комитета, также в поправках отражен вопрос продления льготного периода в сфере страхового стажа еще на два года с целью обеспечения доступности трудовой пенсии для лиц, достигших пенсионного возраста. Так, при назначении пенсии по возрасту лицам, достигшим пенсионного возраста в 2019-2022 годах, начисляется 25-летний страховой стаж до первого января 2006 года, а с 2023 года - с понижением на год для каждого календарного года. Также будет создана возможность назначить лицу трудовую пенсию в электронной форме вне зависимости от места жительства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)