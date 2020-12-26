В Азербайджане за нарушение карантина возбуждены уголовные дела в отношении еще 13 больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Контроль за соблюдением правил самоизоляции больными COVID-19, лечащимися в домашних условиях, осуществляется полицией и военнослужащими Внутренних войск.

Как сообщили в субботу Trend в МВД Азербайджана, в общественных местах страны 25 декабря были обнаружены и задержаны 15 больных коронавирусом, которые в соответствии с особым карантинным режимом и правилами самоизоляции должны были находиться дома. Тринадцать из них были возвращены домой, двое в критическом состоянии госпитализированы.

В отношении 13 человек, которые создали реальную угрозу для распространения коронавирусной инфекции нового типа, нарушая противоэпидемический, а также карантинный режимы, были возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК Азербайджана. В настоящее время следственные мероприятия по этим делам продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)