Бакинский Медиа Центр подготовил видеоролик "Все будет хорошо!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бакинский Медиа Центр подготовил видеоролик, посвященный итогам 2020 года, под названием «Все будет хорошо!». 2020 год, который можно считать «годом, равным столетию» как для мира, так и для Азербайджана, стал годом национального единства, Великой Победы и конца тоски по Карабаху. Пандемия, оставившая свой след в мире в этом году, не прошла мимо Азербайджана. Наша страна тоже боролась с этим невидимым врагом, старалась защитить своих граждан от вируса и ущерба, который он мог нанести.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центр, в 2020 году мы верим в свою силу, заботу, готовность помочь, дружбу, правду и справедливость. Эта вера была светлым путем к победе. Мы до сих пор верим и уверены, что в конце концов все обязательно будет хорошо!

"Мы выражаем нашу глубокую признательность нашему Верховному Главнокомандующему и нашей доблестной армии, которая подарила нашему народу чувство национальной гордости и радости, радость победы, водрузив наш трехцветный флаг на наших освобожденных землях, в святой Шуше, венце Карабаха.

Мы преклоняемся перед бессмертными душами наших шехидов, просим от Аллаха милости для них и желаем нашим раненым военнослужащим скорейшего выздоровления. Давайте объединимся в новом году и пусть 2021 год подарит нам победы, прекрасные и счастливые дни", - сообщили в Центре.

Представляем вниманию данное видео: