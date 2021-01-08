Начата работа по подготовке генерального плана города Шуша - Самир Нуриев
БАКУ /Trend/ - Начата работа по подготовке генерального плана города Шуша.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом в частности сказал руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев в ходе совещания в видеоформате, посвященного итогам 2020 года, под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«В связи с градостроительным планированием, прежде всего, начата работа по разработке общего плана всех освобожденных от оккупации территорий. В то же время уже проводится осмотр на местах на освобожденных от оккупации территориях», - сказал он.
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