Начата работа по подготовке генерального плана города Шуша - Самир Нуриев

БАКУ /Trend/ - Начата работа по подготовке генерального плана города Шуша.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в частности сказал руководитель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев в ходе совещания в видеоформате, посвященного итогам 2020 года, под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«В связи с градостроительным планированием, прежде всего, начата работа по разработке общего плана всех освобожденных от оккупации территорий. В то же время уже проводится осмотр на местах на освобожденных от оккупации территориях», - сказал он.