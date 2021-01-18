По случаю годовщины трагедии 20 Января в Баку будет изменен маршрут движения некоторых автобусов

БАКУ /Trend/ - В связи с памятным мероприятием, которое состоится в 31-ю годовщину трагедии 20 Января, чтобы отдать дань памяти шехидам, пожертвовавших своими жизнями за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, движение в направлении проспекта Парламента, Аллеи шехидов, а также других близлежащих улиц и проспектов будет ограничено.

Как сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве, траектория движения автобусов на регулярных маршрутах, проходящих по этим улицам и проспектам, также будет изменена с утренних часов до завершения мероприятия.

Пассажирские автобусы и другие автомобили смогут продолжить движение по альтернативным улицам и проспектам.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)