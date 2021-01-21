В Азербайджане 770 человек излечились от COVİD-19, выявлено 218 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 218 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 770 человек, 9 скончались, сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 228 246 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 218 387 человек вылечились, 3 053 – скончались, число активных больных – 6 806 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 309 тестов, в целом за все время пандемии – 2 341 807 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)