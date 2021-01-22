Недовольные отметками ученики смогут заново пройти оценивание - минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Учащиеся, недовольные своими оценками за первое полугодие 2020-2021 учебного года, смогут пройти повторную аттестацию для их улучшения.
Как передает в пятницу Trend, об этом сказала завотделом по содержанию, обучению и оцениванию по общему образованию министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, в этих целях будет работать апелляционная комиссия.
"Такие учащиеся смогут пройти очное оценивание в феврале", - добавила Вафа Ягублу.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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