Недовольные отметками ученики смогут заново пройти оценивание - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Учащиеся, недовольные своими оценками за первое полугодие 2020-2021 учебного года, смогут пройти повторную аттестацию для их улучшения.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала завотделом по содержанию, обучению и оцениванию по общему образованию министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, в этих целях будет работать апелляционная комиссия.

"Такие учащиеся смогут пройти очное оценивание в феврале", - добавила Вафа Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)